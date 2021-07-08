Брызгалов: мастерство Василевского превосходит уровень НХЛ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский входит в число игроков, класс которых превосходит уровень Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов.
В ночь на четверг "Тампа" обыграла "Монреаль" в пятом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли (1:0) и, победив со счетом 4-1 в серии, завоевала трофей второй раз подряд. "Она ["Тампа"] как команда намного сильнее, у них больше индивидуального мастерства, топовые игроки сыграли феноменально, ну и в целом это более организованная команда. Вратари - и Кори Прайс, и Андрей Василевский - сыграли великолепно. Во всех таких важных матчах, всех финалах, седьмых матчах или, как сейчас, пятом, который для "Тампы" был за победу в Кубке Стэнли, команды стараются минимизировать ошибки, играть немного осторожнее, в таких играх принимаются более простые решения, в игре становится меньше авантюризма, потому что каждая ошибка может дорого стоить", - сказал Брызгалов.
Василевский был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ и получил "Конн Смайт Трофи", став третьим россиянином и первым российским вратарем, завоевавшим этот приз. Он сыграл в 23 матчах плей-офф и одержал 15 побед, проведя пять игр "на ноль".
"Когда я его увидел в первый раз в 17 лет, я был, конечно, поражен. В чем его феномен, я не могу объяснить, есть много всего, прежде всего, он очень талантливый парень, работоспособный - он рожден быть вратарем, - отметил собеседник ТАСС. - Порой на него смотришь и думаешь, что он из таких игроков, которые переросли НХЛ, ему надо играть где-то в другом месте, а не в Национальной хоккейной лиге, потому что эта лига уже не соответствует его мастерству! К сожалению, у нас нет другого хоккея для него".
"[В том, что он признан самым ценным игроком плей-офф] нет никакой неожиданности. В принципе, было два кандидата - Василевский и [Никита] Кучеров, но в суперважных матчах он [Василевский] выходил и был стеной, что в первых двух сериях, что в серии с "Айлендерс", что сейчас с "Монреалем", он полностью это заслужил. Василевский - лучший вратарь мира прямо сейчас, это вопросов не вызывает", - добавил Брызгалов.
Василевскому 26 лет, он выступает за "Тампу" с 2014 года, в сезоне-2018/19 россиянин стал лучшим голкипером по итогам регулярного чемпионата. В прошлом сезоне он также вместе с командой выиграл Кубок Стэнли, в решающей серии "Тампа" обыграла "Даллас" (4-2). В составе сборной России Василевский стал чемпионом мира и дважды бронзовым призером мирового первенства. На чемпионатах мира 2017 и 2019 годов он был признан лучшим вратарем турнира.