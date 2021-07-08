Зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в столичном регионе Японии

ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. Организаторы токийских летних Олимпийских игр решили не допускать местных зрителей на мероприятия и соревнования, которые пройдут в столичном регионе Японии, включающем префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба. Об этом в четверг сообщила журналистам министр Тамаё Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

"Решено не допускать зрителей в Токио, Канагаве, Сайтаме и Тибе. В свою очередь в префектурах Мияги, Фукусима и Сидзуока разрешен допуск с лимитом в 10 тыс. человек и не более 50% заполняемости объектов, - подчеркнула министр. - В префектуре Ибараки на соревнованиях смогут присутствовать только учащиеся школ, получившие билеты по специальной программе от местных властей. Наконец, вопрос о допуске зрителей в префектуре Хоккайдо все еще находится на стадии согласования".

Марукава также объявила, что решение о допуске болельщиков на Паралимпийские игры в Токио "переносится с 16 июля на срок после завершения Олимпиады для наблюдения за текущей ситуацией".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские - с 24 августа по 5 сентября. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.