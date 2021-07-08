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Футбол в России

Дасаев: результаты сборной России по футболу не станут лучше с приходом нового тренера

По мнению бывшего футболиста московского "Спартака" и сборной СССР, с нынешним подбором игроков показывать хорошую игру будет сложно любому наставнику

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Результаты сборной России по футболу не изменятся после прихода нового главного тренера на смену Станиславу Черчесову. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР, бывший вратарь "Спартака" Ринат Дасаев.

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В четверг Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с Черчесовым. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

"Трудно сказать, правильное решение или нет, - отметил Дасаев. - РФС выбрал решение, значит, наверное, так и надо, наши плохо выступили на чемпионате Европы. Я не думаю, что дело только в тренере, у нас уровень игроков очень посредственный, нет у нас конкуренции в сборной, придет новый тренер и столкнется с теми же проблемами. Если сделать лимит на легионеров или потолок зарплат, тогда другое дело, может быть, появятся хорошие молодые игроки, сейчас движения в плане развития вперед нет".

"Черчесов взял тех, кого мог, самых лучших, но у нас сейчас больше никого нет, еще уйдут ветераны, неизвестно, кого будут привлекать к команде. Из молодежи брать - нет, они тоже не готовы. Поэтому проблема более важная, чем уход Черчесова, он является неплохим тренером, делает все нормально и добросовестно. Я считаю, что в хорошую сторону ничего не изменится после прихода нового тренера. Черчесов виноват, да, сборная России проиграла на Евро во всем, но он не первый и не последний", - добавил собеседник агентства.

Дасаев считает, что в российском футболе есть дефицит тренеров. "Есть [Юрий] Семин и [Георгий] Ярцев, они возрастные, но Луис Арагонес тоже привел сборную Испании к чемпионству (в 2008 году - прим. ТАСС) в возрасте 69 лет. Есть Валерий Карпин, Леонид Слуцкий, Курбан Бердыев еще, но он, правда, долго время не тренировал. Больше тренеров нет, выбора на тренерскую позицию у нас нет", - заключил бывший футболист.

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф. На чемпионате мира 2018 года сборная России достигла четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

Теги
Российский футболЧерчесов, Станислав СаламовичДасаев, Ринат Файзрахманович
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