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Фигурное катание

Фигурист Гурейро заявил, что получил отрицательные результаты тестов на коронавирус

Ранее спортсмен опубликовал сообщение "Привет, COVID-19" в своих социальных сетях

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, получил отрицательные результаты тестов на коронавирус и скоро сможет снова вернуться к тренировкам. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

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Ранее в Instagram спортсмена было опубликовано сообщение "Привет, COVID-19".

"Да, в 20-х числах [июня] получил положительный тест. Пришлось отсидеть две недели на карантине. Уже получены отрицательные тесты, скоро приступим к тренировкам", - пояснил ситуацию Гурейро.

Гурейро родился в Австралии, в Россию переехал в 2005 году. Дуэт Загорски и Гурейро в прошедшем сезоне занял второе место на российском этапе серии Гран-при, стал вторым на чемпионате России и выиграл первый этап Кубка страны. Спортсмены также являются двукратными победителями Кубка России.

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Фигурное катание
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