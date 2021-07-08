Вячеслав Фетисов считает, что не Черчесов является причиной неудач сборной России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Причины неудач сборной России кроются не в фигуре Станислава Черчесова, а в системе российского футбола. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды - как игрок, один раз - как тренер) Вячеслав Фетисов.

В четверг Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с Черчесовым, который с 2016 года занимал пост главного тренера национальной команды. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф турнира. Министр спорта РФ Олег Матыцин и глава РФС Александр Дюков признали результат команды неудовлетворительным.

"Откуда я знаю, в чем причина того, что РФС расторг контракт с Черчесовым? Может быть, неудовлетворительный результат на чемпионате Европы, я же не нахожусь ни с той, ни с другой стороны, я не могу знать, что там происходит. Может быть, нашли крайнего - одна из причин, но проблема не в этом, проблема в системе нашего футбола - она просто не стимулирует футболистов играть хорошо. Это мое мнение", - сказал Фетисов.

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф. На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии.