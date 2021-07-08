Дюков уверен, что чемпионат мира поспособствует росту интереса к пляжному футболу в России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве должен поспособствовать росту интереса к этому виду спорта в России. Такое мнение высказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков, выступив с торжественной речью на жеребьевке турнира.

Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК "Лужники". Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Парагвая, США и Японии.

"Россия уже не раз успешно принимала самые знаковые международные спортивные мероприятия. Болельщики и спортсмены со всего мира знают, что в нашей стране их ждет высокий уровень организации соревнований, безопасность и комфорт, современная инфраструктура, - сказал Дюков. - И мы рады принять в Москве новое масштабное событие - чемпионат мира по пляжному футболу".

"В России растет популярность пляжного футбола в том числе благодаря успешным и ярким выступлениям нашей сборной на международных турнирах. РФС заинтересован в дальнейшем развитии этого вида спорта в нашей стране. И нет сомнений, что чемпионат мира будет способствовать дальнейшему росту интереса к пляжному футболу в России", - добавил он.

Турнир в Москве станет незабываемым событием, считает президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино. "Российская сборная - одна из самых успешных в пляжном футболе, она вдохновляет новое поколение болельщиков и позволяет поднять спорт на новую высоту. Сейчас пляжный футбол популярен во всем мире, однако он занимает особое место в сердцах россиян", - сказал Инфантино.

"Мне посчастливилось побывать в России в прошлом месяце, и я был рад увидеть подготовку к соревнованиям. Ощущение возбуждения растет, и я знаю, что фанатам не терпится получить билеты на столь замечательное мероприятие. Мы все с нетерпением ждем возвращения в Москву на стадион "Лужники", - добавил он.