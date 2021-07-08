Матыцин: нужно создать эффективную национальную систему развития футбола

ТАСС, 8 июля. Необходимо сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола, где сборная страны является одним из главных звеньев. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В четверг Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с Черчесовым. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

"Хочу поблагодарить Станислава Черчесова и весь тренерский штаб сборной России по футболу за пять лет работы. Все мы помним успешное выступление команды на домашнем чемпионате мира 2018 года - тогда вся страна гордилась игрой российских футболистов, - заявил Матыцин. - Но сейчас всем очевидно, что настал момент, когда российскому футболу нужны перемены. Наша общая цель - чтобы у России была сильная сборная по футболу".

"Для этого необходимо провести комплексный анализ проблем, накопившихся в российском футболе. Надо внимательно проанализировать всю систему работы: подготовку кадров, принципы и объемы финансирования в футболе, лимит на легионеров, работу системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействие с профессиональными клубами. Необходимо сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола, где сборная команда является одним из главных звеньев", - добавил министр спорта.

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф. На чемпионате мира 2018 года сборная России достигла четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.