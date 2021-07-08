Сборная России по велотреку планирует завоевать три медали на Олимпиаде в Токио

"Мы рассчитываем минимум на три медали в разных дисциплинах", - сказал Екимов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Сборная России по велоспорту на треке рассчитывает минимум на три медали на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС в четверг сообщил президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

Он отметил, что сборная продолжает подготовку к Олимпиаде, часть спортсменов находится на тренировочном сборе в Петербурге, где в четверг стартовал этап Кубка наций.

"Я думаю, что [соревнования в Петербурге] - это последняя возможность для сборной проверить свое функциональное состояние. В целом в этом году очень много соревнований было отложено или перенесено, сезон для спортсменов получился скудный", - отметил Екимов.

В окончательный состав сборной России по велоспорту на треке вошли Денис Дмитриев, Павел Якушевский, Иван Гладышев, запасной - Александр Дубченко; Анастасия Войнова, Дарья Шмелева, запасная - Наталья Антонова; Гульназ Хатунцева, Мария Новолодская, запасная - Диана Климова. Российские спортсмены завоевали право выступить в мужском и женском командном спринте, в личном спринте у мужчин и женщин (по два спортсмена), в мужском и женском кейрине (по два), в женском мэдисоне и омниуме (по одной спортсменке).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Олимпийские соревнования по велотреку пройдут с 2 по 8 августа.