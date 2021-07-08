Левитин считает, что Черчесов будет в дальнейшем востребован в профессии

СОФРИНО /Московская область/, 8 июля. /ТАСС/. Станислав Черчесов, который больше не является главным тренером сборной России по футболу, будет востребован в дальнейшем в своей профессии, считает помощник президента РФ Игорь Левитин, член попечительского совета Российского футбольного союза (РФС).

"Черчесов много сделал для сборной России, за [чемпионат мира] 2018 года мы должны поблагодарить его, но это спорт", - сказал Левитин в четверг ТАСС. Он уточнил, что высказывает свое мнение в качестве члена попечительского совета РФС, а не помощника главы государства, поскольку администрация президента "не вмешивается в деятельность общественных организаций".

При этом Левитин заметил, что решение о расторжении контракта является согласованным между руководством РФС и тренером. "Черчесов много сделал на своем посту, но это спорт - здесь можно выиграть, а можно проиграть, самое главное здесь - достойно себя вести, а Черчесов человек достойный, если он принял такое решение и федерация поддержала - это решение их", - подчеркнул Левитин.

Отвечая на вопрос о том, кто в дальнейшем сможет возглавить сборную России по футболу, Левитин заметил, что "это должны определять специалисты". "Самое главное, чтобы осталась команда, которая должна подготовить наших ребят к выходу в Катар [на чемпионат мира по футболу 2022 года]. Если мы не будем в Катаре, это будет неправильно, потому что мы много сделали для развития футбола", - отметил Левитин.

Он вновь повторил, что Черчесова все должны поблагодарить за выступление сборной России на чемпионате мира 2018 года. "Я считаю, что он найдет, чем заняться, он человек опытный, я думаю, что любой клуб, любая федерация с удовольствием пригласят его на работу", - заявил член попечительского совета РФС.