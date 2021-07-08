Свищев считает, что РФС нужно выбрать новый путь и не ждать результата в течение 5-10 лет

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) должен применить новый подход, при котором сборная России не будет выигрывать пять - десять лет. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

В четверг РФС объявил о расторжении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

"Можно взять 11 фернандесов, дать им паспорта, и они в короткий срок покажут достойный результат, - сказал Свищев. - Но это не тот путь. И если даже взять тренером звезду инопланетного масштаба, то он также не даст результат с нынешним составом. Нужно набраться терпения, взять молодую команду и вырастить ее до уровня главной сборной, отобрать лучших футболистов из тысячи".

"При таком подходе нужно ждать результата не раньше, чем через пять - десять лет", - добавил собеседник агентства.

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф. На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии.