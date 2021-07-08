Строитель нефтепроводов создаст каркас ледовой арены к ЧМ по хоккею в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Компания "Велесстрой" выиграла контракт на выполнение работ по реконструкции Петербургского спортивно-концертного комплекса, на месте которого построят новый ледовый дворец к чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба "Велесстроя".

""Велесстрой" выиграл контракт на выполнение работ по реконструкции Петербургского спортивно-концертного комплекса. На его месте будет построен новый ледовый дворец "СКА Арена" к чемпионату мира - 2023 в Петербурге", - говорится в сообщении.

Здание будет семиэтажным, разделенным на 14 секторов с максимальной высотой 53,7 м. Ледовый дворец рассчитан на посещение 21,5 тыс. человек на хоккейных мероприятиях и до 23 тыс. человек на концертах и развлекательных шоу. Общая площадь будущей арены составит 189,5 тыс. кв. м, плюс два реконструируемых павильона, где планируется разместить различные детские спортивные секции и музейно-выставочные пространства. Конструктив здания выполнят в монолитном железобетоне. Железобетонные работы планируется полностью завершить к осени 2022 года.

Эту информацию ТАСС подтвердили и в пресс-службе "СКА Арены". "Велесстрой" будет выполнять монолитные работы по СКК. По сути - это конструктив", - отметила представитель пресс-службы. "СКА Арена" подписала концессионное соглашение с правительством Санкт-Петербурга 15 января 2020 года. Согласно конкурсной документации, новая ледовая арена станет одной из крупнейших в мире с вместимостью 21,5 тыс. зрителей. Она должна быть готова к маю 2023 года.

Сметная стоимость новой арены - 37 млрд рублей. Ранее финансовые вложения в строительство комплекса и создание благоустроенной рекреационной территории на прилегающих 12 га оценивались в 25 млрд рублей, финансирование со стороны города составит не более 10 млрд рублей. Как уточняли в пресс-службе "СКА Арена", по соглашению, город в любом случае заплатит не более 10 млрд рублей, остальные расходы возьмет на себя концессионер.

"Велесстрой" - строительная компания, которая занимается работами в нефтегазовом и электроэнергетическом комплексе, промышленным и гражданского строительством. Среди объектов, реализованных при участии компании - Балтийская трубопроводная система, трубопроводные системы "Восточная Сибирь - Тихий океан 1 и 2 очередь", расширение Каспийского трубопроводного консорциума и т. д.