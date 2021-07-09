Бой брата Нурмагомедова в UFC отменен из-за травмы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Бой российского бойца Абубакара Нурмагомедова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за проблем спортсмена со здоровьем. Об этом ТАСС сообщили в команде Нурмагомедова.

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"Бой не состоится", - сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, причиной отмены боя является травма россиянина. 17 июля он должен был провести поединок против американца Дэниела Родригеса.

На счету Нурмагомедова, который является братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, 16 побед, три поражения и одна ничья.