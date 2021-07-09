В Токио стартовал заключительный этап эстафеты олимпийского огня

ТОКИО, 9 июля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Заключительный этап эстафеты олимпийского огня стартовал в пятницу в японской столице ровно за две недели до начала летних Олимпийских игр. Торжественная церемония по этому случаю проходит на стадионе "Комадзава олимпик", передает корр. ТАСС с места событий.

В ходе церемонии губернатор Токио Юрико Коикэ получила лампаду с олимпийским огнем от амбассадора эстафеты, участницы трех Паралимпиад Аки Тагути. Это ознаменовало собой официальное прибытие огня в Токио и начало последнего этапа эстафеты. Токийский этап разделен на шесть частей. Завершится он на главной олимпийской арене в день открытия Олимпиады 23 июля.

Проведение эстафеты в Токио омрачило ухудшение ситуации с коронавирусом - на этой неделе показатели суточного прироста достигли максимума за два месяца. В результате почти везде она пройдет в закрытом режиме без зрителей. Исключение составят отдаленные и малонаселенные островные территории, входящие в префектуру Токио.

Олмпийские игры в японской столице должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год. Олимпийские игры состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.

Путь по стране

Эстафета стартовала 25 марта в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима, пострадавшей в 2011 году от разрушительного цунами и аварии на одноименной АЭС. Бегуны пронесли огонь через поселок Окума, где располагаются реакторы аварийной АЭС, и рядом со скульптурой "Чудесной сосны". Она символизирует единственное из 70 тыс. деревьев в городе Рикудзэнтаката, уцелевшее после стихийного бедствия. Но и оно не смогло перенести последствий цунами и погибло в 2012 году.