Российская команда победила в медальном зачете на чемпионате мира по плаванию в ластах

ТОМСК, 9 июля. Чемпионат мира по плаванию в ластах, стартовавший 4 июля, завершился в Томске. Команда Российской подводной федерации (RUF) стала победителем медального зачета, завоевав 28 наград, в том числе 12 золотых, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Томской области.

"По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 28 медалей, из которых 12 золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых, и заняли первое место в командном зачете. Вторыми стали подводники из Венгрии, на их счету 14 медалей, в том числе пять золотых. Третье место заняла сборная Китая с 13 медалями, из них также пять золотых", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество медалей завоевала Екатерина Михайлушкина, ставшая лучшей в плавании на 50, 100 и 200 метров, а также победившая в двух эстафетах. Среди мужчин в российской команде четыре медали завоевал Алексей Федькин, он одержал победу в плавании на 50, 100 и 400 метров и занял второе место в эстафете 4x100 метров.

В ходе соревнований было установлено несколько мировых рекордов. Победами завершилось выступление женской и мужской команд RUF в эстафетах 4х200 метров, женская сборная установила новый мировой рекорд (Валерия Барановская, Влада Маркина, Мария Патласова и Михайлушкина). Новый рекорд был установлен и в смешанной эстафете 4х100 метров, где победу одержала сборная Венгрии. В первый день соревнований участники побили два мировых рекорда, автором одного из них в плавании на 100 метров у женщин стала Михайлушкина, она преодолела дистанцию за 38,2 секунды, улучшив свой предыдущий результат - 38,06 секунды, который был установлен в 2019 году на чемпионате Европы по плаванию в ластах в Греции.

Чемпионаты мира по плаванию в ластах и дайвингу первоначально должны были состояться в Томске в июле 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести соревнования на следующий год. Из-за решения Спортивного арбитражного суда российская сборная на соревнованиях выступала в нейтральной форме, вместо гимна страны при победе спортсменов звучала музыка Петра Чайковского.

В субботу в центре водных видов спорта "Звездный" стартует чемпионат мира по спортивному дайвингу.