Фигуристы Степанова и Букин выбрали для короткой программы хип-хоп и блюз

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Серебряные призеры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин выбрали для короткой программы на олимпийский сезон хип-хоп и блюз. Об этом ТАСС сообщили тренеры спортсменов Ирина Жук и Александр Свинин.

Ранее Международный союз конькобежцев объявил ритм и паттерн на олимпийский сезон. Для ритма спортсмены должны использовать не менее двух из следующих примеров - хип-хоп, диско, авинг, крамп, фанк, джаз, регги и блюз. Диапазон темпа (паттерн) - полуночный блюз, то есть 86-96 ударов в минуту.

"Все программы поставлены, все готово, - рассказали специалисты. - Для ритм-танца мы выбрали хип-хоп и блюз. О музыке расскажем чуть позже".

Произвольная программа спортсменов была готова уже в предолимпийском сезоне. Как ранее сообщила ТАСС Жук, произвольный танец Степановой и Букина на олимпийский сезон - это композиция о любви, сочетающая в себе и классику, и модерн.