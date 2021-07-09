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Фигурное катание

Фигуристы Степанова и Букин выбрали для короткой программы хип-хоп и блюз

Для ритма спортсмены должны использовать в олимпийском сезоне не менее двух из следующих примеров - хип-хоп, диско, авинг, крамп, фанк, джаз, регги и блюз
Александра Степанова и Иван Букин Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Александра Степанова и Иван Букин
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Серебряные призеры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин выбрали для короткой программы на олимпийский сезон хип-хоп и блюз. Об этом ТАСС сообщили тренеры спортсменов Ирина Жук и Александр Свинин.

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Ранее Международный союз конькобежцев объявил ритм и паттерн на олимпийский сезон. Для ритма спортсмены должны использовать не менее двух из следующих примеров - хип-хоп, диско, авинг, крамп, фанк, джаз, регги и блюз. Диапазон темпа (паттерн) - полуночный блюз, то есть 86-96 ударов в минуту.

"Все программы поставлены, все готово, - рассказали специалисты. - Для ритм-танца мы выбрали хип-хоп и блюз. О музыке расскажем чуть позже".

Произвольная программа спортсменов была готова уже в предолимпийском сезоне. Как ранее сообщила ТАСС Жук, произвольный танец Степановой и Букина на олимпийский сезон - это композиция о любви, сочетающая в себе и классику, и модерн.

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