Источник: ЦСКА является реальным вариантом для продолжения карьеры хоккеиста Капризова

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский нападающий Кирилл Капризов имеет реальный шанс подписать контракт с московским ЦСКА, особенно сейчас, когда игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут пропустить Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

Капризов, которому в апреле исполнилось 24 года, провел первый сезон в НХЛ, в регулярном чемпионате он забросил больше всего шайб среди новичков (27) и стал первым среди дебютантов по количеству очков (51). Форвард получил "Колдер Трофи" - приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

По окончании сезона истекло его соглашение с "Миннесотой", стороны ведут переговоры о подписании нового контракта. "Клуб по-прежнему хочет очень длинный контракт, сторону Кирилла это не интересует, - сказал собеседник ТАСС. - Пока "Миннесота" считает, что все хотят подписать с ней восьмилетний контракт, это их желание. Подписание контракта с ЦСКА возможно".

"ЦСКА, конечно, хочет его обратно, и это реально, особенно сейчас. Вероятно, игроки из НХЛ не поедут на Олимпиаду в Китай, потому что стоит очень серьезный вопрос по страховке. Если НХЛ откажется отпускать игроков на Олимпийские игры, тогда Россия будет больше заинтересована в том, чтобы Капризов вернулся", - отметил источник.

Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что детальная проработка вопроса о страховании игроков лиги от любых рисков, включая заражение коронавирусом, является главным условием участия их в Олимпиаде 2022 года. Игроки НХЛ пропустили Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане из-за разногласий по страхованию хоккеистов и нежелания владельцев клубов прерывать регулярный чемпионат НХЛ.

Капризов выступал за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2017 по 2020 год, в составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2018/19. В 2015 году он был выбран на драфте НХЛ "Миннесотой" в пятом раунде под общим 135-м номером. В составе сборной России Капризов становился чемпионом Олимпийских игр 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира - 2019.