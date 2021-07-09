Медали Олимпийских игр в Токио были изготовлены из переработанной бытовой электроники

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Медали, которыми будут награждаться призеры Олимпийских игр в Токио, сделаны из переработанной бытовой электроники. Об этом журналистам рассказал представитель оргкомитета Олимпиады Юки Арата.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

"Мы изготовили 5 тыс. медалей, которые сделаны из переработанной домашней электроники. Речь идет о смартфонах, компьютерах. Все собрали и принесли нам жители Токио", - сказал Арата.

"Подиум, на котором будут проходить церемонии награждения, также экологичный - он сделан из переработанного пластика", - добавил представитель оргкомитета.

Также было объявлено, что внутри Олимпийской деревни и между спортивными объектами будут курсировать машины с низким уровнем загрязнения окружающей среды и электромобили.