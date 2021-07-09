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Футбол в России

Власти Калининграда готовы к приему болельщиков на матч за Суперкубок России по футболу

Встреча между "Зенитом" и "Локомотивом" состоится 17 июля
Стадион "Калининград" Виталий Невар/ТАСС
Описание
Стадион "Калининград"
© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Калининград готов к приему болельщиков на матч за Олимп - Суперкубок России по футболу, который состоится на стадионе "Калининград", построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года на острове Октябрьский. Об этом ТАСС сообщил в пятницу руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

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"Инфраструктура, безусловно, готова к приему матча и болельщиков. Совсем недавно мы проводили на этом стадионе четыре матча чемпионата мира по футболу, и такой опыт у Калининграда есть. Вся инфраструктура, включая транспорт, безопасность, также подготовлена. Сам факт того, что стадион "Калининград" был выбран для проведения этого матча, говорит о его высокой оценке со стороны футбольных властей", - сказал Лысков.

Максимальная вместимость стадиона "Калининград" составляет 35 212 зрителей. С учетом ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса, региональный оперативный штаб по контролю за инфекцией разрешил заполнение трибун арены на 70% с шахматной рассадкой. На матче смогут побывать порядка 24,6 тыс. человек. Какое количество болельщиков прибудет в область из других регионов, пока оценить сложно, но есть уверенность, что отели, хостелы, частный сектор смогут разместить тех, кто захочет остаться в области после матча. "Мы исходим из того, что матчи чемпионата мира по футболу 2018 года проходили летом в высокий турсезон, но это не помешало разместить всех болельщиков, а с того времени номерной фонд в гостиницах Калининграда серьезно увеличен", - сказал Лысков.

В матче за Суперкубок России 17 июля сыграют действующий чемпион страны петербургский "Зенит" и обладатель национального кубка московский "Локомотив". "Вероятно, что многие болельщики прилетят на матч в Калининград одним днем. Полетная сетка нашего аэропорта Храброво позволяет это сделать", - отметил собеседник агентства, добавив, что после матча гости смогут спокойно вылететь вечерними рейсами и в Москву, и в Санкт-Петербург.

Матчи за Суперкубок России проводятся с 2003 года, предстоящий розыгрыш станет 19-м в истории. Рекордсменом по числу побед является ЦСКА, выигрывавший трофей семь раз. "Зенит" становился победителем пять раз, "Локомотив" - трижды, казанский "Рубин" - дважды, московский "Спартак" - один раз. Борьба за этот трофей 12 раз проходила в Москве - игры за Суперкубок России принимали стадионы "Локомотив" и "Лужники" (по пять раз), а также "ВТБ-Арена" и "ВЭБ-Арена" (по одному разу). Матчи турнира также проходили в Краснодаре ("Кубань" - два раза), Самаре ("Металлург"), Ростове-на-Дону ("Олимп-2"), Санкт-Петербурге ("Петровский") и Нижнем Новгороде ("Нижний Новгород").

Стадион "Калининград", который примет матч в этом году, представляет собой пятиэтажное здание (включая технический этаж) с тремя ярусами трибун и шестью выходами. Длина футбольного поля - 108 м, ширина - 65 м, с каждой стороны поля расположены восьмиметровые технические зоны для команд, проведения разминки, размещения прессы и обслуживающего персонала. В 2018 году на арене прошли матчи группового этапа чемпионата мира: Хорватия - Нигерия (2:0), Швейцария - Сербия (2:1), Испания - Марокко (2:2) и Бельгия - Англии (1:0). По оценкам регионального министерства культуры и туризма, в период проведения игр в область приехали порядка 130 тыс. иностранных туристов и болельщиков.

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