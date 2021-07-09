Фигурист Самарин в олимпийском сезоне будет выступать по музыку из фильма "Матрица"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Программы на олимпийский сезон серебряного призера чемпионата Европы 2019 года Александра Самарина готовы - в короткой он будет выступать под музыку из фильма "Матрица", в произвольной - под композиции Араша и Армана Амара. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсмена Светлана Соколовская.

"Обе программы готовы, их постановкой занимался Никита Михайлов, - сказала Соколовская. - Музыкой для короткой программы будет саундтрек из фильма "Матрица", произвольная поставлена на композиции Араша Lord & Master, а также Армана Амара - Save us и La terre vue du ciel".

Тренер рассказала, что ведущие фигуристы ее группы - Самарин и Марк Кондратюк - в межсезонье успели как следует поработать не только на льду. Самарин закончил обучение в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Кондратюк сдал выпускные экзамены в школе, после этого спортсмены вернулись к тренировкам.

"Хочу сказать больше спасибо директору нашего катка ЦСКА Алексею Юрьевичу Черкасову - лед с 1 июня закрывался на профилактику, но ребятам, которые в буквальном смысле слова выросли на этом катке, была предоставлена возможность поработать пять дней. Успели раскатать новые ботинки, благодаря чему смогли провести хороший полноценный сбор в Кисловодске. Такие вещи в олимпийский сезон очень важны, такая поддержка абсолютно бесценна", - подчеркнула Соколовская.