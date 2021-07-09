СМИ: у спортсмена из Литвы, прибывшего на Олимпиаду в Токио, выявили коронавирус

ТОКИО, 9 июля. /ТАСС/. Японские специалисты выявили заражение коронавирусом у одного спортсмена из сборной Литвы, который находился в тренировочном лагере в японском городе Хирацука (префектура Канагава) на предварительных сборах перед Олимпийскими играми в Токио. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo .

По его данным, ПЦР-тест, который все прибывшие на Игры атлеты сдают регулярно, у литовского спортсмена оказался положительным.

Ранее японское общественное телевидение сообщило, что заражение коронавирусом было выявлено у одного спортсмена из сборной Израиля, который прибыл в страну для участия в Играх. Атлет сдал положительный ПЦР-тест по прилете в столичный аэропорт Ханэда.

К настоящему времени у спортсменов уже четырех стран, прибывших в Японию для участия в Олимпиаде, было выявлено инфицирование. Ранее коронавирус обнаружили у двух спортсменов из сборной Уганды и одного из сборной Сербии.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся 23 июля - 8 августа.