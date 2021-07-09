Нападающий ЦСКА Григоренко рассказал, почему уехал из Национальной хоккейной лиги

ТАСС, 9 июля. Нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко уехал из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за отсутствия стабильности. Об этом игрок рассказал в интервью газете "Спорт-Экспресс" .

ЦСКА 3 июля подписал контракт с 27-летним нападающим до 2024 года.

"Я точно не приезжаю доигрывать - по истечении нынешнего контракта мне будет всего 30 лет, - сказал Григоренко. - "Коламбус" сделал новое предложение, поскольку концовка сезона получилась неплохой. Давали еще один шанс, предложив условия получше, но мне и моей семье нужна стабильность, детям очень трудно каждый год менять место жительства. Глупо рассуждать, что я выбрал между НХЛ и КХЛ, это был выбор между "Коламбусом" и ЦСКА, и мне более комфортно именно в армейском клубе, причем во всех планах".

В прошедшем сезоне Григоренко провел 32 матча за "Коламбус", в которых набрал 12 очков (4 гола + 8 передач). В НХЛ россиянин также выступал за "Баффало" и "Колорадо". Григоренко играл в ЦСКА с 2017 по 2020 год, всего в составе армейцев он провел 192 матча, в которых набрал 152 (69+83) очка. Вместе с ЦСКА хоккеист становился обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2018/19.

Григоренко является олимпийским чемпионом (2018), а также бронзовым призером чемпионата мира (2019).

По итогам регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА занял первое место в Западной конференции, набрав 91 очко в 60 играх. Армейцы дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили со счетом 2-4 в серии омскому "Авангарду".