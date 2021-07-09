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Футбол в России

Песков: Кремль не против выбора иностранного тренера для сборной России по футболу

В четверг Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта с главным тренером российской национальной команды Станиславом Черчесовым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не вмешивается в выбор нового тренера национальной сборной по футболу, но не возражает, если будет приглашен иностранный специалист, так как главное, чтобы российская команда показывала хорошую игру.

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"Да нет, главное, чтобы сборная у нас играла", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле какие-то противопоказания к тому, чтобы пригласить зарубежного тренера. Пресс-секретарь президента при этом подчеркнул, что выбор должны сделать "футбольные спортивные власти".

"В Кремле считают, что это все-таки должны решать наши футбольные спортивные власти. Все остальное - это любительские рассуждения, и мы не хотели бы пускаться в эти любительские рассуждения. Это должны решать те люди, которые профессионально разбираются в футболе", - заключил он.

В четверг Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое, место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф турнира. Министр спорта РФ Олег Матыцин и глава РФС Александр Дюков признали результат команды неудовлетворительным. Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года.

Теги
Российский футболПесков, Дмитрий Сергеевич
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