Конте: сборная Италии по футболу знает, как побеждать в финалах

РИМ, 9 июля. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной Италии по футболу Антонио Конте в преддверии финала чемпионата Европы между командами Италии и Англии заявил, что итальянцы знают, как играть в решающих матчах крупных международных турниров, и умеют в них побеждать. Такое мнение он высказал в своей колонке, опубликованной в пятницу в издании La Gazzetta dello Sport .

Финальный матч чемпионата Европы пройдет 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

"У нас (сборной Италии - прим. ТАСС) будет меньше болельщиков на трибунах, но будет больше опыта на поле. Мы знаем, что значит играть в финалах. И мы знаем, как в них побеждать", - отметил Конте. Он также подчеркнул, что итальянцы заслуженно попали в финал, потому что команда с Апеннинского полуострова в предыдущих матчах на турнире смогла справиться с различными игровыми ситуациями и в нападении, и в обороне.

Кроме того, Конте не стал высоко оценивать игру сборной Испании в полуфинальной встрече против итальянцев, в которой подопечные Роберто Манчини одержали победу (1:1, 4:2 по пенальти). "Многие говорят о том, что они (испанцы - прим. ТАСС) владели мячом и контролировали ход игры. Что понимается под этим контролем и к чему он должен приводить? Как я понимаю, он должен приводить к голевым атакам и опасным моментам у ворот соперников, с этой точки зрения преимущество испанцев над итальянцами не было таким очевидным", - отметил он.

Конте также похвалил итальянских тренеров, подчеркнув, что они являются одними из наиболее искусных, цельных и подготовленных наставников в мире.

В своей тренерской карьере Антонио Конте возглавлял лондонский "Челси" и несколько итальянских клубов, в том числе туринский "Ювентус" и миланский "Интер". Он четырежды становился чемпионом Италии и один раз выигрывал английское первенство, дважды завоевывал Суперкубок Италии, один раз - Кубок Англии. Прославился Конте и как футболист. Выступая за "Ювентус", он пять раз становился чемпионом Италии, а в 1996 году выиграл Лигу чемпионов.