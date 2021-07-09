Три футболиста клуба "Ноа Юрмала" дисквалифицированы за манипуляцию с результатом игры

ТАСС, 9 июля. Латвийская футбольная федерация (LFF) дисквалифицировала игроков "Ноа Юрмала" серба Бояна Кнежевича, представителя Ганы Офоса Апи и украинца Алексея Бабира на 12 месяцев за преднамеренную манипуляцию с результатом игры. Об этом сообщает пресс-служба LFF.

Дело было возбуждено в июне в связи с матчем чемпионата Латвии между командами "Ноа Юрмала" и "Лиепая", проходившего 29 мая 2021 года и завершившегося со счетом 5:0 в пользу "Лиепаи". Комитет этики и честной игры LFF признал, что некоторые футболисты клуба "Ноа Юрмала" намеренно манипулировали игрой для достижения определенного результата.

"Мы благодарны всем, кто помогает нам идентифицировать преступников и указывать на любую возможную незаконную деятельность, - сказал глава LFF Вадим Лащенко. - Мы также надеемся на оперативную работу государственной полиции по привлечению виновных к ответственности на самом высоком уровне. Получение такого заключения, конечно, вызывает вопросы об участии этого клуба ["Ноа Юрмала"] в высшей лиге".

В соответствии с дисциплинарным регламентом дисквалификация распространяется на все соревнования, организованные LFF. Также на футболистов наложен штраф в размере €1 тыс.