Лихачев не считает проходной группу сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу

МОСКВА, 9 июля. Группа сборной России по пляжному футболу на чемпионате мира не является проходной, потому что все команды сопоставимы по силам, каждый может обыграть каждого. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер национальной команды Михаил Лихачев.

Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК "Лужники". Сборная России в группе А сыграет с командами Парагвая, США и Японии.

"Группа очень приличная, все-таки сборная Японии играла с нами в матче за третье место на прошлом чемпионате мира, тогда лишь благодаря героическим усилиям сумели выиграть со счетом 5:4, а японцы заняли четвертое место, - сказал Лихачев. - Команда Парагвая традиционно является второй в Южной Америке после бразильцев, очень конкурентоспособная сборная, которая всегда готова дать бой любой команде. Поэтому у нас очень серьезные соперники, нам нужно готовиться к турниру таким образом, чтобы мы могли показывать хороший футбол, совместив это с хорошим результатом. Группу нельзя назвать проходной, абсолютно все четыре команды сопоставимы, каждая может обыграть каждую".

"На чемпионате мира слабых команд точно не бывает. Мне как человеку, у которого за плечами уже много таких турниров, понятно, что нужно готовиться к каждому матчу с предельной концентрацией. Первая игра с командой США уже в моей голове, поэтому будем готовиться, разбирать", - добавил Лихачев.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российским футболистам запрещено демонстрировать государственные символы на мировом первенстве, на соревновании они будут представлять команду Российского футбольного союза. В среду в пресс-службе чемпионата мира сообщили ТАСС, что на форме российской команды будет отсутствовать герб страны, государственный гимн заменит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира проводится каждые два года, в России турнир пройдет впервые. На турнире в 2019 году россияне заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Японии, чемпионами тогда стали португальцы. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).