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Евро-2020

Дзюба назвал общей ответственностью неудачное выступление сборной России на Евро

Футболист поблагодарил за совместные годы работы Станислава Черчесова, который покинул пост главного тренера сборной в четверг
Артем Дзюба и Станислав Черчесов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Артем Дзюба и Станислав Черчесов
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 9 июля. Капитан сборной России Артем Дзюба поблагодарил бывшего главного тренера национальной команды Станислава Черчесова и назвал общей ответственностью неудачное выступление на чемпионате Европы.

"Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы, - написал Дзюба в своем Instagram. - Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы. Жаль, что так сложилось на Евро, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность. Желаю вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!"

Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира. В четверг Черчесов покинул пост главного тренера сборной.

Теги
Черчесов, Станислав СаламовичЕвро-2020Дзюба, Артем Сергеевич
Евро-2020
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