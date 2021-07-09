Бышовец считает, что Черчесов должен был продолжить работу в сборной России по футболу

В четверг Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с Черчесовым. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира. Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, но выразил доверие специалисту.

"Мне кажется, что мнение технического комитета РФС было проигнорировано, - сказал Бышовец. - Что касается моего отношения, в целом я был за то, чтобы он остался, на это были определенные причины. Одной из них является дефицит времени для вновь принявшего команду. Хотим мы этого или нет, но Черчесов все-таки работал с игроками, знает профессиональные и человеческие качества каждого из них, но результат отрицательный, думаю, что это главная причина ухода".

"Беспокоит вопрос о том, кто возглавит сборную, какие критерии отбора - то ли амбиции тренера, то ли его опыт работы с клубами. В целом для меня это непонятно, потому что раньше были определенные понятия. Я думаю, что в этой ситуации, конечно, должна быть персональная ответственность для нового тренера, критерии выбора должны быть обоснованы", - добавил собеседник агентства.

Бышовец также отметил, что сейчас на пост главного тренера сборной России по футболу специалистов могут привлечь гонорары. "У меня есть определенные симпатии и с человеческой, и профессиональной точки зрения к тренерам, в прошлом это футболисты, выступавшие в моей команде, - отметил он. - Мне кажется, что на сегодняшний день мы видим, что большого желания нет, могут привлекать только гонорары, контракт или безысходность. Могу сказать, что сейчас ограниченное количество людей могут служить российскому футболу".

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф. На чемпионате мира 2018 года сборная России достигла четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.