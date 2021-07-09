{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Чеферин назвал несправедливым формат проведения текущего чемпионата Европы

Президент УЕФА выступил против последующего проведения Евро одновременно в нескольких странах из-за неудобства для команд и болельщиков
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
Описание
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин
© EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

ТАСС. 9 июля. Формат проведения чемпионата Европы по футболу во многих странах является несправедливым, так как командам пришлось преодолевать разные расстояния. Об этом телевещательной корпорации BBC заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин.

Право принимать матчи турнира получили Санкт-Петербург (семь встреч), Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Мюнхен, Рим, Севилья (все - по четыре) и Лондон (восемь встреч, в том числе полуфиналы и финал).

"Если вы спросите меня, я бы больше так не поступал. Некоторым командам пришлось преодолевать расстояние более 10 000 километров, другим - около 1 000. Это несправедливо, в том числе для болельщиков. Некоторым фанатам нужно быть в Риме, а через несколько дней - в Баку, это четыре с половиной часа полета", - сказал Чеферин.

"Это была интересная идея, но ее трудно было реализовать. Я не думаю, что мы когда-нибудь вернемся к этому формату", - добавил президент УЕФА.

Болельщики сборной России не смогли прилететь в Копенгаген на матч группового этапа с командой Дании (1:4) из-за антикоронавирусных ограничений.

В финале чемпионата Европы 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли" сыграют сборные Италии и Англии.

Теги
Чеферин, АлександерЕвро-2020
Евро-2020
Роберто Карлос полагает, что у сборной Англии будет небольшое преимущество в финале Евро
По мнению бразильца, в пользу англичан сыграет фактор домашнего стадиона
Роберто Карлос полагает, что у сборной Англии будет небольшое преимущество в финале Евро
Читать полностью