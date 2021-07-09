Чеферин назвал несправедливым формат проведения текущего чемпионата Европы

ТАСС. 9 июля. Формат проведения чемпионата Европы по футболу во многих странах является несправедливым, так как командам пришлось преодолевать разные расстояния. Об этом телевещательной корпорации BBC заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин.

Право принимать матчи турнира получили Санкт-Петербург (семь встреч), Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Мюнхен, Рим, Севилья (все - по четыре) и Лондон (восемь встреч, в том числе полуфиналы и финал).

"Если вы спросите меня, я бы больше так не поступал. Некоторым командам пришлось преодолевать расстояние более 10 000 километров, другим - около 1 000. Это несправедливо, в том числе для болельщиков. Некоторым фанатам нужно быть в Риме, а через несколько дней - в Баку, это четыре с половиной часа полета", - сказал Чеферин.

"Это была интересная идея, но ее трудно было реализовать. Я не думаю, что мы когда-нибудь вернемся к этому формату", - добавил президент УЕФА.

Болельщики сборной России не смогли прилететь в Копенгаген на матч группового этапа с командой Дании (1:4) из-за антикоронавирусных ограничений.

В финале чемпионата Европы 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли" сыграют сборные Италии и Англии.