В Оренбургской области оборудуют 10 полей для футбола и мини-футбола

ОРЕНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Новые поля для футбола и мини-футбола появятся в семи городах и районах Оренбургской области. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Денис Паслер, комментарий которого приводит пресс-служба.

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"На территории области мы оборудуем десять новых полей для большого и мини-футбола: три в Оренбурге, по одному - в Орске, Новотроицке, Абдулино, Бугуруслане, Тюльганском, Оренбургском, Первомайском районах. Они будут современные, с хорошим освещением и удобными трибунами", - сказал Паслер.

Спортивные площадки, как отмечается в сообщении, станут основой для развития детско-юношеского спорта. По данным пресс-службы, в Оренбургской области футболом занимаются 55,5 тыс. детей. "Губернатор считает, что важно уделять соответствующее внимание развитию этого вида спорта в регионе, в том числе за счет улучшения материальной базы", - уточняется в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что власти Оренбургской области намерены до конца 2021 года смонтировать в городах и селах региона семь новых футбольных полей. Для этих целей будет выделено 100 млн рублей из областного бюджета.