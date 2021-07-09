{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Боец Чимаев может провести поединок 30 октября на турнире UFC в Абу-Даби

Вероятным соперником шведского спортсмена является китаец Ли Цзянлян

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Шведский боец смешанного стиля Хамзат Чимаев может провести поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 30 октября в Абу-Даби. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

На эту тему
Российский боксер Гассиев проведет бой с Валлишем вместо Тепера
Российский боксер Гассиев проведет бой с Валлишем вместо Тепера

"Хамзат может вернуться 30 октября в Абу-Даби. Пока контракты не подписаны", - сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, соперником может стать боец из Китая Ли Цзянлян.

Чимаев в марте объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса. Позднее боец заявил о возобновлении выступлений.

Всего на счету 27-летнего спортсмена девять побед и ни одного поражения.

Теги
ММА
Евро-2020
Роберто Карлос полагает, что у сборной Англии будет небольшое преимущество в финале Евро
По мнению бразильца, в пользу англичан сыграет фактор домашнего стадиона
Роберто Карлос полагает, что у сборной Англии будет небольшое преимущество в финале Евро
Читать полностью