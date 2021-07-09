Боец Чимаев может провести поединок 30 октября на турнире UFC в Абу-Даби

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Шведский боец смешанного стиля Хамзат Чимаев может провести поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 30 октября в Абу-Даби. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

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"Хамзат может вернуться 30 октября в Абу-Даби. Пока контракты не подписаны", - сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, соперником может стать боец из Китая Ли Цзянлян.

Чимаев в марте объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса. Позднее боец заявил о возобновлении выступлений.

Всего на счету 27-летнего спортсмена девять побед и ни одного поражения.