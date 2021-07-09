Заседание исполкома РФС пройдет 15 июля

Отмечается, что проект повестки заседания будет опубликован позднее.

В четверг РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который занимал пост главного тренера национальной команды с 2016 года. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира. Российские футболисты проиграли команде Бельгии (0:3), обыграли финнов (1:0) и уступили датчанам (1:4).

17 июля в Калининграде состоится матч за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом". Чемпионат страны стартует 23 июля игрой между "Ростовом" и московским "Динамо".