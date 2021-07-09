{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Заседание исполкома РФС пройдет 15 июля

Мероприятие состоится в формате видеосвязи, проект повестки будет опубликован позднее
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 9 июля. Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится 15 июля в формате видео-конференц-связи. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На эту тему
РФС заявил, что обеспокоен ситуацией с контрактом на показ нового отборочного цикла Евро
РФС заявил, что обеспокоен ситуацией с контрактом на показ нового отборочного цикла Евро

Отмечается, что проект повестки заседания будет опубликован позднее.

В четверг РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который занимал пост главного тренера национальной команды с 2016 года. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира. Российские футболисты проиграли команде Бельгии (0:3), обыграли финнов (1:0) и уступили датчанам (1:4).
17 июля в Калининграде состоится матч за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом". Чемпионат страны стартует 23 июля игрой между "Ростовом" и московским "Динамо".

Теги
Российский футбол
Евро-2020
Роберто Карлос полагает, что у сборной Англии будет небольшое преимущество в финале Евро
По мнению бразильца, в пользу англичан сыграет фактор домашнего стадиона
Роберто Карлос полагает, что у сборной Англии будет небольшое преимущество в финале Евро
Читать полностью