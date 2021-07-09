Итальянец Маттео Берреттини стал первым финалистом Уимблдона

Плишкова сыграет с первой ракеткой мира Барти в финале Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0, 6:7 (3:7), 6:4 в пользу 25-летнего Берреттини, посеянного на турнире под седьмым номером. В финале теннисист сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и канадцем Денисом Шаповаловым (10). Хуркач имел 14-й номер посева.

Берреттини занимает девятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он является победителем пяти турниров под эгидой организации. Теннисист впервые сыграет в финале турнира Большого шлема.

Хуркачу 24 года, он располагается на 18-й строчке мирового рейтинга. Теннисист является победителем трех турниров ATP. Хуркач впервые сыграл в полуфинале турнира Большого шлема, это его лучший результат в карьере.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2019 году победителем стал Джокович. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии коронавируса.