Роберто Карлос дал прогноз на результат финального матча Кубка Америки по футболу

ЛОНДОН, 9 июля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Бывший футболист Роберто Карлос предсказал победу сборной Бразилии в финале Кубка Америки над командой Аргентины со счетом 2:0. Такой прогноз чемпион мира 2002 года высказал в пятницу ТАСС.

Финальный матч Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины пройдет 11 июля на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро.

"Мы играем дома, сборная выступает хорошо, так что я думаю, что мы можем выиграть. Это будет непросто, но сборная Бразилии может победить со счетом 2:0", - сказал Роберто Карлос, забивший в составе сборной Бразилии 11 голов в 125 матчах.

Рассуждая, почему сборная Бразилии уже 19 лет не может победить на чемпионатах мира, Карлос сказал: "Произошла смена поколений, это изменение, когда ушли футболисты очень высокого уровня, игравшие на чемпионатах мира, в розыгрышах Кубка Америки, Кубка конфедераций, когда Бразилия выигрывала все".

"Сложно, чтобы нынешний состав попытался добиться того, чего добились мы. Нужно набраться терпения, чтобы у этой сборной было больше спокойствия, уверенности, чтобы она выиграла чемпионат мира. Кубок Америки уже наш. Сборная Бразилии - действующий чемпион и вновь вышла в финал. Но чемпионат мира выиграть очень сложно", - признал бывший левый защитник.

Бразилия вышла бы в финал Евро

При этом Карлос считает, что нынешней команде было бы по силам дойти до финала чемпионата Европы, если бы бразильцы выступали на этом турнире. Финал первенства пройдет в воскресенье на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, а судьбу золотых медалей разыграют сборные Англии и Италии.