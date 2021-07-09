Четыре выступавших на чемпионате России тяжелоатлета заподозрены в употреблении допинга

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Допинг-тесты четырех спортсменов, проверенных во время чемпионата России по тяжелой атлетике в Ханты-Мансийске, выявили наличие запрещенных веществ. Как сказал ТАСС генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин, если вина спортсменов будет доказана, то региональные федерации, которые их заявили для участия в соревнованиях, может ждать серьезное наказание.

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8 июля состоялось экстренное заседание исполкома ФТАР, на котором в том числе обсуждались случаи нарушения антидопинговых правил на последнем чемпионате России.

"На чемпионате России были выявлены четыре факта возможного нарушения антидопинговых правил. Спортсмены, подозреваемые в нарушениях, не были привлечены для подготовки в составе национальных сборных команд на тренировочных мероприятиях, организованных Федерацией тяжелой атлетики России и Центром спортивной подготовки. Исполком принял решение о проведении более жесткой политики в отношении региональных федераций, чьи спортсмены будут нарушать антидопинговые правила. Для таких федераций все может закончиться лишением аккредитаций либо их приостановкой", - сказал Кишкин.