Фигуристы Загорски и Гурейро будут ставить программы на сезон в Великобритании

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Серебряные призеры чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро займутся постановкой программ на олимпийский сезон в Великобритании. Об этом Гурейро сообщил ТАСС.

Спортсмены в настоящее время уже находятся в Великобритании и ждут окончания карантина.

"Мы прилетели в Великобританию и согласно правилам для прибывающих из-за рубежа находимся на самоизоляции, - сообщил Гурейро. - Как только закончится карантин, сразу приступим к постановкам программ".

Гурейро родился в Австралии, в Россию переехал в 2005 году. Дуэт Загорски и Гурейро в прошедшем сезоне занял второе место на российском этапе серии Гран-при, стал вторым на чемпионате России и выиграл первый этап кубка страны. Спортсмены также являются двукратными победителями Кубка России.