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Фигурное катание

Фигуристы Загорски и Гурейро будут ставить программы на сезон в Великобритании

Спортсмены уже прибыли в Великобританию и ожидают окончания карантина
Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Серебряные призеры чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро займутся постановкой программ на олимпийский сезон в Великобритании. Об этом Гурейро сообщил ТАСС.

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Спортсмены в настоящее время уже находятся в Великобритании и ждут окончания карантина.

"Мы прилетели в Великобританию и согласно правилам для прибывающих из-за рубежа находимся на самоизоляции, - сообщил Гурейро. - Как только закончится карантин, сразу приступим к постановкам программ".

Гурейро родился в Австралии, в Россию переехал в 2005 году. Дуэт Загорски и Гурейро в прошедшем сезоне занял второе место на российском этапе серии Гран-при, стал вторым на чемпионате России и выиграл первый этап кубка страны. Спортсмены также являются двукратными победителями Кубка России.

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