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Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Сидорова заняла второе место в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги

Спортсменка показала результат 4,80 м
Анжелика Сидорова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Анжелика Сидорова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 9 июля. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

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Российская спортсменка преодолела планку на высоте 4,80 метра. Первое место заняла американка Кэти Нэйджот (4,90), третьей стала представительница Греции Катерина Стефаниди (4,80), уступившая Сидоровой по числу попыток. Россиянка Полина Кнороз не смогла преодолеть планку на высоте 4,50 метра. Лучший результат сезона в мире принадлежит Нэйджот (4,95).

В июне Сидорова вошла в список Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из десяти спортсменов для участия в Олимпийских играх в Токио.

Сидоровой 30 лет, она является чемпионкой мира (2019) и чемпионкой Европы (2014). Также на счету российской спортсменки две победы на чемпионате Европы в помещении (2015, 2019).

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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