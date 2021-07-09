Россиянка Сидорова заняла второе место в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги

ТАСС, 9 июля. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

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Российская спортсменка преодолела планку на высоте 4,80 метра. Первое место заняла американка Кэти Нэйджот (4,90), третьей стала представительница Греции Катерина Стефаниди (4,80), уступившая Сидоровой по числу попыток. Россиянка Полина Кнороз не смогла преодолеть планку на высоте 4,50 метра. Лучший результат сезона в мире принадлежит Нэйджот (4,95).

В июне Сидорова вошла в список Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из десяти спортсменов для участия в Олимпийских играх в Токио.

Сидоровой 30 лет, она является чемпионкой мира (2019) и чемпионкой Европы (2014). Также на счету российской спортсменки две победы на чемпионате Европы в помещении (2015, 2019).

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.