Туристические пункты появятся в новосибирском аэропорту к чемпионату мира по хоккею

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Новосибирские власти к молодежному чемпионату мира по хоккею намерены в 2023 году установить туристические информационные пункты и цифровые инфокиоски в аэропорту Толмачево, а также создать новый офис регионального туристско-информационного центра в Новосибирске. Меры помогут повысить комфорт прибывающих в область туристов, сообщил ТАСС министр экономического развития региона Лев Решетников.

"Планируется создание нового современного главного офиса регионального туристско-информационного центра в Новосибирске и установка туристских информационных пунктов - стендов - и цифровых инфокиосков в аэропорту Толмачево для встречи и информирования гостей региона", - сказал он.

Министр добавил, что для продвижения туристических продуктов Новосибирской области и потенциала региона планируется также расширить сеть туристско-информационных центров в муниципальных образованиях, в том числе с использованием современных информационных технологий. Количество центров Решетников не уточнил. По его словам, также в планах модернизировать турпортал Новосибирской области в соответствии с современными трендами web-дизайна.

Международная федерация хоккея утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира пройдут на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Половина средств пойдет на строительство самой спортивной площадки, остальная часть - на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории.