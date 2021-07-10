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Кубок Америки по футболу

Сборная Колумбии стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу

В матче за третье место колумбийцы со счетом 3:2 обыграли перуанцев
Кристиан Куэва (Перу) и Ерри Мина (Колумбия) EPA-EFE/Joedson Alves
Описание
Кристиан Куэва (Перу) и Ерри Мина (Колумбия)
© EPA-EFE/Joedson Alves

ТАСС, 10 июля. Сборная Колумбии со счетом 3:2 обыграла команду Перу в матче за бронзовые награды Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.

В составе колумбийцев отличились Хуан Куадрадо (49-я минута) и Луиш Диас (66, 90+4). У перуанцев голы забили Йосимар Йотун (45) и Джанлука Лападула (82).

Колумбийцы в пятый раз заняли третье место, также команда становилась обладателем трофея (2001) и серебряным призером турнира (1975).

Сборные Колумбии и Перу провели 18-й матч в рамках Кубка Америки, колумбийцы одержали третью победу. Перуанцы выиграли восемь встреч, еще семь игр завершились вничью. На текущем турнире команды также встречались в рамках группового этапа, сборная Перу выиграла со счетом 2:1.

Финальный матч Кубка Америки пройдет в ночь на 11 июля, в нем сыграют сборные Аргентины и Бразилии. Бразильцы являются действующими победителями турнира, в финале Кубка Америки 2019 года они со счетом 3:1 обыграли перуанцев.

Изначально Кубок Америки, который перенесли с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.

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