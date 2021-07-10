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Летние олимпийские виды спорта

Чемпионат Европы по современному пятиборью в 2022 году пройдет в Венгрии

Как сообщила сообщила президент Европейской конфедерации современного пятиборья Татьяна Ардабьева, точные даты проведения турнира, который примет Секешфехервар, пока не определены
© EPA-EFE/TAMAS KOVACS

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Чемпионат Европы по современному пятиборью 2022 года пройдет в венгерском Секешфехерваре. Об этом ТАСС сообщила президент Европейской конфедерации современного пятиборья Татьяна Ардабьева.

Предолимпийский чемпионат Европы по современному пятиборью проходит в эти дни в Нижнем Новгороде, турнир завершится 11 июля.

"Следующий чемпионат Европы пройдет в 2022 году в Секешфехерваре, точные даты проведения соревнований пока не определены. Венгрия должна была проводить этот турнир в прошлом году, но из-за пандемии соревнования тогда были отменены", - сказала Ардабьева.

Последний раз Секешфехервар принимал у себя чемпионат Европы по современному пятиборью в 2018 году. Европейские первенства в этом городе проходили также в 1997, 2000 и 2014 годах.

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