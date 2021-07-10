"Байер" объявил о переходе российского вратаря Лунева

29-летний россиянин стал игроком "Байера" на правах свободного агента. Его соглашение с германским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

"Теперь я являюсь частью клуба, который на протяжении многих лет был одним из лучших в Германии и сделал себе имя в России благодаря постоянному участию в еврокубках. Я сделаю все, чтобы выложиться здесь на все 100%", - сказал Лунев.

С декабря 2016 года Лунев играл за петербургский "Зенит", до этого он выступал за "Уфу", раменский "Сатурн", "Калугу", "Истру" и московское "Торпедо". В прошедшем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) вратарь принял участие в 13 матчах и пропустил 14 голов. На его счету семь матчей в составе сборной России. Лунев является трехкратным чемпионом России в составе "Зенита" (2019, 2020, 2021) и обладателем Кубка России (2020).