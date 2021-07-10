На олимпийские мероприятия на севере и северо-западе Японии не допустят зрителей

ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. Олимпийские спортивные мероприятия, которые состоятся в самой северной японской префектуре Хоккайдо и северо-восточной префектуре Фукусима, также пройдут без допуска зрителей. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета "Токио-2020".

Изначально предполагалось, что состязания, которые пройдут на Хоккайдо и в Фукусиме, будут проводиться при наполовину заполненных трибунах, однако префектуральные власти приняли решение полностью отказаться от допуска болельщиков из-за угрозы распространения коронавируса. На Хоккайдо, в частности, должны будут пройти женские матчи по футболу, а в Фукусиме - матчи по бейсболу и софтболу.

8 июля организаторы токийских летних Олимпийских игр решили не допускать местных зрителей на мероприятия и соревнования, которые пройдут в столичном регионе Японии, включающем префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба. Запрет на допуск зрителей в японской столице связан с предотвращением распространения нового коронавируса.

С 12 июля в Токио из-за ухудшения эпидемической ситуации вновь вступает в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа. На аналогичный период было продлено действие усиленных мер против распространения инфекции в Канагаве, Сайтаме и Тибе. Режим ЧС и усиленные меры предполагают, в частности, ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.