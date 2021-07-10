Легкоатлет Иванюк объяснил, почему прекратил выступление на Бриллиантовой лиге в Монако

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Обладатель лучшего результата сезона в мире в прыжках в высоту россиянин Илья Иванюк отказался в пятницу продолжать выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Монако по причине неважного самочувствия. Об этом Иванюк сообщил ТАСС.

Иванюк, чей лучший результат сезона в мире (2,37 метра) повторил 6 июля белорус Максим Недосеков, занял в Монако четвертое место, уступив финишировавшему третьим Недосекову только по попыткам. Оба спортсмена прыгнули на 2,25 метра. Россиянин после этой высоты заказал 2,32 метра, но затем отказался выйти в сектор.

"Вчера не сложилось на соревнованиях с самочувствием, у меня были тяжелые прыжки и не мог попасть вверх, - сказал Иванюк. - Я решил, что не стоит себя мучить, и закончил соревнования. Считаю, что все сделал правильно. Впереди меня ждет куда более важный старт (Олимпиада в Токио - прим. ТАСС), к которому нужно поберечься".

"Это был мой последний турнир перед Олимпиадой. Сейчас я поеду домой, а 20 июля заеду на базу в Новогорск. 25 июля мы вылетим в Токио", - добавил спортсмен.

28-летний Иванюк, имеющий в активе бронзовые медали чемпионата мира - 2019 и европейского первенства - 2018, в сезоне-2021 одержал две победы на этапах Бриллиантовой лиги (в Дохе и Флоренции). В Монако первое место занял еще один российский прыгун в высоту Михаил Акименко (2,32).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.