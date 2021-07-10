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Футбол в России

Слуцкий рассказал, что не получал предложения стать главным тренером сборной России

Тренер казанского "Рубина" заявил, что предпочитает думать о текущей работе
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий не получал предложения от Российского футбольного союза (РФС) возглавить сборную России по футболу. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

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В четверг РФС объявил о расторжении контракта с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

"Во-первых, со мной не связывались, - сказал Слуцкий. - Во-вторых, мне нравится моя нынешняя работа. Предпочитаю думать о том, что сейчас".

Слуцкий также рассказал, что "Рубин" не получал предложений о трансфере грузинского полузащитника команды Хвичи Кварацхелии, поэтому он примет участие в Кубке Париматч Премьер. "Что касается лимита, мы дали заявку, нас никак не ограничивали. Кварацхелия будет играть сегодня. Вчера гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов сказал, что не поступало предложений, он готовится к сезону как игрок "Рубина", - отметил специалист.

Игры предсезонного турнира пройдут с 10 по 18 июля в Москве и Московской области с участием "Рубина", московского "Спартака", "Химок" и "Сочи". Все матчи пройдут без зрителей.

Теги
Российский футболСлуцкий, Леонид Викторович
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