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Летние олимпийские виды спорта

Гимнастка Дина Аверина стала победительницей в многоборье на этапе Кубка вызова в Москве

По итогам четырех упражнений она набрала 111,65 балла
Дина Аверина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина победила в индивидуальном многоборье на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике. Соревнования проходят в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

По итогам четырех упражнений она набрала 111,65 балла. Второй стала россиянка Лала Крамаренко (104,75), третьей - Екатерина Веденеева (93,30) из Словении. Сестра Дины - Арина Аверина - пропустила соревнования из-за травмы ноги.

Авериным по 22 года. Дина является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы. Арина - четырехкратная чемпиона мира, девятикратная чемпионка Европы. Ранее обе спортсменки были включены в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио.

Соревнования завершатся 11 июля.

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