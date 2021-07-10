Гимнастка Дина Аверина стала победительницей в многоборье на этапе Кубка вызова в Москве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина победила в индивидуальном многоборье на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике. Соревнования проходят в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
По итогам четырех упражнений она набрала 111,65 балла. Второй стала россиянка Лала Крамаренко (104,75), третьей - Екатерина Веденеева (93,30) из Словении. Сестра Дины - Арина Аверина - пропустила соревнования из-за травмы ноги.
Авериным по 22 года. Дина является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы. Арина - четырехкратная чемпиона мира, девятикратная чемпионка Европы. Ранее обе спортсменки были включены в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио.
Соревнования завершатся 11 июля.