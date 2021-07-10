Бородавко: лыжник Большунов решил проблемы со здоровьем и тренируется в полную силу

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов восстановился после травмы и сейчас тренируется в полную силу на сборе в Италии. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

В начале июля Большунов сообщил журналистам, что испытывает определенные проблемы со здоровьем, которые пока не дают ему возможности полноценно готовиться к олимпийскому сезону. Спортсмен также добавил тогда, что надеется на выздоровление в ближайшем будущем.

"С Сашей сейчас все нормально, все спортсмены на сборе тренируются в полную силу, - заметил Бородавко. - Фактически у него никаких противопоказаний и лимитирующих факторов нет. Большунов работает по плану, как и все остальные".

С 3 по 24 июля группа Бородавко находится на тренировочном сборе в итальянском Монте-Бондоне. "У нас обычная среднегорная подготовка, большое внимание уделяется работе на роллерах, имитационная работа присутствует, - сказал тренер. - Следующий сбор у нас начнется 3 августа в Отепя, Эстония".

В сезоне-2020/21 Большунов во второй раз стал победителем Кубка мира, выиграл престижную многодневку "Тур де Ски" и завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне).

В группе Бородавко к олимпийскому сезону вместе с Большуновым готовятся Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анастасия Кулешова, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.