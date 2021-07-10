Вратарь "Краснодара" Сафонов получил повреждение в товарищеском матче на сборе в Австрии

ТАСС, 10 июля. Вратарь футбольного клуба "Краснодар" Матвей Сафонов получил повреждение в товарищеском матче против германского "Нюрнберга". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Матч проходит в Австрии, где "Краснодар" проводит подготовительный сбор перед стартом чемпионата России. После первого тайма счет 0:0.

На 20-й минуте матча Сафонов сыграл на выходе в своей штрафной, где с ним столкнулись несколько игроков. После оказания медицинской помощи 22-летний вратарь вернулся на поле, но затем попросил замену. В декабре 2020 года голкипер получил травму ноги перед матчем Лиги чемпионов с английским "Челси" (1:1) и был вынужден пропустить три месяца.

В прошедшем сезоне Сафонов принял участие в 28 матчах за "Краснодар" во всех турнирах и пропустил 45 голов. Также на счету вратаря две игры в составе сборной России на чемпионате Европы, в которых национальная команда обыграла финнов (1:0) и потерпела поражение от датчан (1:4).

"Краснодар" в сезоне-2020/21 занял 10-е место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 41 очко в 30 турах, и не смог выйти в еврокубки.