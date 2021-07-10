Сборные России и Словении проведут отборочный матч чемпионата мира - 2022 в Мариборе

ТАСС, 10 июля. Гостевой матч сборной России по футболу против команды Словении в рамках восьмого тура квалификации к чемпионату мира 2022 года пройдет в Мариборе. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча состоится 11 октября на стадионе "Людски врт", вместимость которого составляет 12 994 зрителя.
Сборная России занимает второе место в таблице группы Н, набрав по итогам трех матчей 6 очков. Лидируют хорваты (6), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое - команда Кипра (4), на пятом идут словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.