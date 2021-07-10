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Олимпиада в Токио

Российская команда по художественной гимнастике прибудет в Токио на Олимпиаду 3 августа

Олимпийский турнир по данному виду спорта пройдет с 6 по 8 августа
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике прилетит в Токио на Олимпийские игры 3 августа. Об этом журналистам рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Олимпийский турнир по художественной гимнастике пройдет с 6 по 8 августа.

"3 августа они приедут в Токио, сейчас едут на тренировки во Владивосток. Будут там жить по токийскому времени, там час разницы, будем тренироваться по токийскому времени", - сказала Винер-Усманова.

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