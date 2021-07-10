Российская команда по художественной гимнастике прибудет в Токио на Олимпиаду 3 августа

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике прилетит в Токио на Олимпийские игры 3 августа. Об этом журналистам рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
Олимпийский турнир по художественной гимнастике пройдет с 6 по 8 августа.
"3 августа они приедут в Токио, сейчас едут на тренировки во Владивосток. Будут там жить по токийскому времени, там час разницы, будем тренироваться по токийскому времени", - сказала Винер-Усманова.