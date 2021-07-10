Винер-Усманова не исключила, что в составе команды России на Олимпиаде могут быть замены

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Состав сборной России по художественной гимнастике в групповых упражнениях на Олимпиаде может претерпеть изменения. Об этом журналистам рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Олимпийский турнир по художественной гимнастике пройдет с 6 по 8 августа. Групповые упражнения пройдут 8 августа.

"Во Владивосток [на сбор] едет [Екатерина] Селезнева запасная, Лала [Крамаренко] запасная, [Дарья] Трубникова. Вот три девочки, - сказала Винер-Усманова. - А в групповом второй состав едет полностью, еще пять человек, которые взаимозаменяемы. Каждая девочка может быть заменена".

В индивидуальном многоборье на Играх выступят Дина и Арина Аверины. Последняя не выступила на проходящем в Москве Кубке вызова из-за повреждения.

"Тревожиться не надо - у нее все в порядке, просто мы ее бережем. Если она сейчас еще раз какую-то травму получит, то тогда будет совсем плохо. А сейчас нормально, все в порядке, просто сегодня не может выступать", - отметила она.