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Олимпиада в Токио

Винер-Усманова не исключила, что в составе команды России на Олимпиаде могут быть замены

Олимпийский турнир по художественной гимнастике пройдет в Токио с 6 по 8 августа
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Состав сборной России по художественной гимнастике в групповых упражнениях на Олимпиаде может претерпеть изменения. Об этом журналистам рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

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Олимпийский турнир по художественной гимнастике пройдет с 6 по 8 августа. Групповые упражнения пройдут 8 августа.

"Во Владивосток [на сбор] едет [Екатерина] Селезнева запасная, Лала [Крамаренко] запасная, [Дарья] Трубникова. Вот три девочки, - сказала Винер-Усманова. - А в групповом второй состав едет полностью, еще пять человек, которые взаимозаменяемы. Каждая девочка может быть заменена".

В индивидуальном многоборье на Играх выступят Дина и Арина Аверины. Последняя не выступила на проходящем в Москве Кубке вызова из-за повреждения.

"Тревожиться не надо - у нее все в порядке, просто мы ее бережем. Если она сейчас еще раз какую-то травму получит, то тогда будет совсем плохо. А сейчас нормально, все в порядке, просто сегодня не может выступать", - отметила она.

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