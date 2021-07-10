В УЕФА назвали невероятным достижением проведение семи матчей Евро в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург с 12 июня по 2 июля принял семь матчей Евро. На следующий день после заключительной игры турнира в российском городе генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин заявил ТАСС, что УЕФА остался доволен организацией встреч в Санкт-Петербурге. Как сообщил тогда собеседник агентства, "директор УЕФА по проведению соревнований Джорджио Маркетти высказал благодарность всей нашей интернациональной команде Санкт-Петербурга".

"Поздравляю вас с проведением семи замечательных матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, это невероятное достижение! Последние несколько недель были очень интенсивными для всех вовлеченных в этот проект. И я хотел бы поблагодарить каждого из вас - за все усилия, которые вы приложили, чтобы проект Евро состоялся. Вы показали, чего можно достичь, когда преданные любимому делу и мотивированные люди работают вместе как одна команда, когда они разделяют одни цели и амбиции", - заявил Каллен.

"Я имел честь посетить один из матчей Евро в Петербурге и могу отметить, что был очень впечатлен атмосферой, царящей в вашей команде, а также высоким уровнем профессионализма, - продолжил он. - Даже несмотря на вызванную пандемией коронавируса неопределенность, я всегда отмечал вашу нацеленность и стремление провести матчи Евро-2020. И вы должны всегда помнить об этом и гордиться этим - сегодня и спустя долгое время после турнира".